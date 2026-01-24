Truyền thông Thái Lan phân tích cú ngã của U23 Việt Nam trước Trung Quốc.

Báo chí Thái Lan cho rằng sự mất kiểm soát trong hiệp hai cùng tấm thẻ đỏ mang tính bước ngoặt đã khiến U23 Việt Nam không thể tránh khỏi thất bại nặng nề.

Truyền thông Thái Lan phân tích cú ngã của U23 Việt Nam

Như Xoilac Net đã đưa tin, thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ khép lại giấc mơ chung kết của U23 Việt Nam, mà còn trở thành chủ đề mổ xẻ sôi nổi của truyền thông Thái Lan trong những ngày qua.

Theo góc nhìn từ báo giới xứ chùa Vàng, kết quả này không đơn thuần xuất phát từ một sai lầm cá nhân, mà là hệ quả của sự sụp đổ mang tính hệ thống, đặc biệt trong hiệp đấu thứ hai – thời điểm U23 Việt Nam đánh mất hoàn toàn thế chủ động.

Tờ Thai Rath đưa ra nhận định ngắn gọn nhưng đầy tính khái quát khi cho rằng việc phải thi đấu thiếu người đã khiến U23 Việt Nam không còn khả năng chống đỡ. Theo tờ báo này, chiếc thẻ đỏ đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực níu kéo của đại diện Đông Nam Á.

Trong khi đó, Siam Sport đi sâu hơn vào diễn biến chuyên môn và chỉ ra khoảnh khắc mang tính bản lề ngay đầu hiệp hai. Tờ báo này nhận định rằng U23 Việt Nam bước ra sân sau giờ nghỉ với sự thiếu tập trung đáng kể, tạo điều kiện để đối thủ khai thác triệt để.

Siam Sport phân tích rằng khi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam chưa kịp tái tổ chức, U23 Trung Quốc đã tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực để ghi liên tiếp hai bàn thắng trong quãng thời gian ngắn. Những pha bóng bổng và tình huống cố định được đánh giá là “vũ khí sát thương” khiến hàng thủ áo đỏ không kịp trở tay.

Hai bàn thua sớm được xem là đòn giáng mạnh vào tâm lý thi đấu. Từ thế trận cân bằng trong hiệp một, U23 Việt Nam buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, qua đó để lộ thêm nhiều khoảng trống ở tuyến dưới.

Bước ngoặt tiếp theo, theo báo Thái Lan, chính là tình huống ở phút 75 liên quan đến trung vệ Lý Đức. Sau khi tham khảo VAR ở một pha đá phạt, trọng tài không công nhận bàn thắng thứ ba của U23 Trung Quốc nhưng lại rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Việt Nam vì hành vi không phù hợp.

“Tình thế trở nên cực kỳ bất lợi khi U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người,” Siam Sport bình luận. Việc mất quân số trong bối cảnh đối thủ đang hưng phấn khiến mọi toan tính chiến thuật của ban huấn luyện gần như phá sản.

Chơi thiếu người, U23 Việt Nam không thể duy trì cường độ pressing cũng như khả năng bọc lót cần thiết. Điều này khiến họ tiếp tục bị ép sân và phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở những phút bù giờ, khép lại một hiệp hai đầy ác mộng.

Báo chí Thái Lan cũng nhấn mạnh rằng dù kết quả nghiệt ngã, nhưng thất bại này phản ánh đúng sự chênh lệch về thể lực và chiều sâu đội hình giữa hai đội trong giai đoạn quyết định.

Với trận thua này, U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chung kết U23 châu Á, nơi họ sẽ đối đầu U23 Nhật Bản. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.

Theo nhận định từ truyền thông Thái Lan, đây sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực hơn, đồng thời rút ra những bài học cần thiết từ cú ngã ở bán kết.