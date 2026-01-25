Nhận định soi kèo Werder Bremen vs Hoffenheim lúc 02h30 ngày 28/1/2026

Soi kèo châu Á Werder Bremen vs Hoffenheim: 1.93*-0.25*1.97

Werder Bremen đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn tại Bundesliga mùa này. Hiện tại đội chủ sân Weserstadion đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm sau 18 trận đã đấu. Khoảng cách giữa họ và nhóm cầm đèn đỏ đang ngày càng bị thu hẹp khi phong độ gần đây của “Nhạc công” là rất đáng báo động. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Werder Bremen không biết đến mùi chiến thắng khi phải nhận tới 3 thất bại và 2 trận hòa. Đặc biệt, hàng thủ của họ đang thi đấu như mơ ngủ khi để thủng lưới tới 35 bàn từ đầu mùa (trung bình gần 2 bàn/trận).

Về phía đội khách, Hoffenheim lại đang là một trong những “ngựa ô” thú vị nhất giải đấu năm nay. Đội bóng của HLV Christian Ilzer hiện đang chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên BXH với 36 điểm, chỉ xếp sau hai gã khổng lồ Bayern Munich và Dortmund. Phong độ của Hoffenheim trong thời gian qua là cực kỳ ấn tượng với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ như Frankfurt (3-1), Leverkusen (1-0) và hủy diệt M’gladbach (5-1). Với một hàng công đang vào phom (ghi 38 bàn), Hoffenheim hoàn toàn tự tin trong chuyến hành quân đến Bremen lần này.

Xét về phong độ sân khách, Hoffenheim cũng tỏ ra rất lì lợm khi chỉ thua duy nhất 1 trận trong 5 chuyến hành quân xa nhà gần nhất (thắng 2, hòa 2). Ngược lại, dù được thi đấu tại sân nhà Weserstadion, nhưng Werder Bremen cũng không thể hiện được quá nhiều ưu thế khi vừa để thua đậm Stuttgart 0-4 và bị cầm hòa bởi đối thủ yếu Cologne. Với mức kèo chấp nhẹ -0.25, Hoffenheim với thực lực và tâm lý hưng phấn rõ ràng là địa chỉ đầu tư an toàn hơn hẳn.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội khách tuyệt đối. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Hoffenheim giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 trận. Ngay cả trong các trận giao hữu gần đây vào tháng 8/2025, Hoffenheim cũng dễ dàng vượt qua Bremen với các tỉ số cách biệt. Do đó chuyên gia soi kèo Xoilac TV tin tưởng Hoffenheim sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Hoffenheim

Soi kèo tài xỉu Werder Bremen vs Hoffenheim: 1.92*3.0*1.96

Mức kèo Tài Xỉu được niêm yết ở mốc 3.0 bàn thắng là hoàn toàn có cơ sở khi cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở. Thống kê cho thấy Hoffenheim là một đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa, các trận đấu của họ thường xuyên xuất hiện nhiều bàn thắng (ghi 38 bàn nhưng cũng thủng lưới 22 bàn). Bên phía Werder Bremen, dù hàng công không quá sắc sảo nhưng hàng phòng ngự lỏng lẻo của họ luôn là “miếng mồi ngon” cho các tiền đạo đối phương khai thác. Với việc Hoffenheim đang muốn củng cố vị trí trong Top 3 và Bremen buộc phải có điểm để trụ hạng, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Werder Bremen vs Hoffenheim: 2.20*0*1.73

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Hoffenheim thường có thói quen nhập cuộc rất chủ động để áp đặt thế trận. Với dàn nhân sự đồng đều và sự tự tin cao độ, đội khách nhiều khả năng sẽ sớm kiểm soát khu trung tuyến. Trong khi đó, Werder Bremen với tâm lý lo sợ thất bại thường chơi khá lúng túng trong khoảng 45 phút đầu tiên. Việc họ để thủng lưới sớm trong các trận đấu gần đây (như trận gặp Dortmund hay Stuttgart) cho thấy sự thiếu tập trung của hàng thủ. Nhiều khả năng Hoffenheim sẽ có bàn dẫn trước ngay trước khi bước vào giờ nghỉ.

Chọn: Hoffenheim

Đội hình dự kiến Werder Bremen vs Hoffenheim

Dự đoán tỷ số Werder Bremen vs Hoffenheim

Werder Bremen 1-3 Hoffenheim (Chọn Hoffenheim và Tài trận).