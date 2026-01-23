Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Verona vs Udinese lúc 2h45 ngày 27/1/2026

Nhận định soi kèo Verona vs Udinese lúc 2h45 ngày 27/1/2026

  • 01:18 - 24/01/2026

Soi kèo Châu Á Verona vs Udinese: 0.95*0*0.95

Cuộc đối đầu giữa Verona vs Udinese tại vòng đấu Serie A mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Cả hai đội đều đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và rất cần điểm số để tạo lợi thế an toàn. Với lợi thế sân nhà Marc’Antonio Bentegodi, Verona được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, tuy nhiên Udinese luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu thể lực và kỷ luật.

Verona hiện đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 23 vòng đấu. Thành tích của đội chủ nhà là 5 chiến thắng, 7 trận hòa và 11 thất bại. Họ mới chỉ ghi được 23 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới tới 34 bàn – cho thấy hàng thủ vẫn là điểm yếu lớn nhất của đội bóng này.

Phong độ gần đây của Verona có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là trên sân nhà. Lối chơi của họ thiên về phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ ở hai cánh và những tình huống cố định. Khi được chơi tại Bentegodi, Verona thường nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao và không dễ bị khuất phục. Trước đối thủ trực tiếp như Udinese, Verona chắc chắn sẽ hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 điểm, thậm chí là 3 điểm để nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ.

Udinese đang đứng thứ 15 với 24 điểm sau 23 vòng đấu. Đội khách có 6 chiến thắng, 6 trận hòa và 11 thất bại, ghi được 25 bàn thắng nhưng cũng để lọt lưới 36 bàn. Phong độ của Udinese thời gian gần đây không ổn định, đặc biệt là trên sân khách khi họ thường xuyên đánh mất thế trận.

Udinese vẫn trung thành với lối chơi thiên về thể lực, tranh chấp mạnh ở khu trung tuyến và triển khai bóng khá trực diện. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự thiếu chắc chắn khiến họ thường xuyên rơi vào thế bị động khi phải chơi xa nhà. Những chuyến làm khách tới sân của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp luôn mang lại nhiều khó khăn cho Udinese.

Nhà cái đưa ra mức kèo Verona chấp 0/0.5 cho thấy đội chủ nhà được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân bãi. Với phong độ sân nhà tương đối tốt cùng quyết tâm trụ hạng, Verona là lựa chọn đáng tin cậy hơn ở kèo châu Á.

Chọn: Verona

Soi kèo Tài xỉu Verona vs Udinese: 1.03*2.0*0.87

Mức tài xỉu được niêm yết là 2.25/2.5 bàn. Cả Verona lẫn Udinese đều không sở hữu hàng công quá mạnh, trong khi hàng thủ của hai đội cũng khá mong manh. Tuy nhiên, với tính chất căng thẳng của một trận “chung kết ngược”, hai đội nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng và ưu tiên sự an toàn.

Những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường không xuất hiện quá nhiều bàn thắng. Verona khi đá sân nhà cũng có xu hướng chơi chặt chẽ hơn. Vì vậy, kịch bản trận đấu có ít bàn thắng là khá dễ xảy ra người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Verona vs Udinese

Soi kèo Hiệp 1 Verona vs Udinese: 1.23*0*0.71

Verona thường nhập cuộc chắc chắn trên sân nhà, trong khi Udinese cũng không mạo hiểm sớm khi thi đấu xa nhà. Hiệp 1 nhiều khả năng diễn ra với thế trận giằng co, ít cơ hội rõ rệt được tạo ra.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến

Verona: Updating

Udinese: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Verona 1-0 Udinese (Chọn Verona và Xỉu trận)

