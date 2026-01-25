Nhận định soi kèo St. Pauli vs RB Leipzig lúc 02h30 ngày 28/1/2026

Soi kèo châu Á St. Pauli vs RB Leipzig: 2.01*-0.5*1.89

St. Pauli bước vào trận đá bù vòng 16 Bundesliga với một tâm thế đầy lo âu khi đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Sau 18 vòng đấu, đội bóng này chỉ có vỏn vẹn 13 điểm và đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng. Phong độ gần đây của “Cướp biển” là vô cùng nghèo nàn khi họ không biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận liên tiếp (hòa 3, thua 2). Ngay cả khi được chơi trên thánh địa Millerntor-Stadion, St. Pauli cũng không thể hiện được sự áp đảo cần thiết với thành tích thắng 3, hòa 3 và thua tới 4 trong 10 trận sân nhà gần nhất. Hàng công thi đấu bế tắc khi chỉ ghi được 2 bàn sau 5 trận vừa qua chính là tử huyệt khiến họ khó lòng đứng vững trước các đội bóng lớn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, RB Leipzig đang duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng (35 điểm). Dù có một vài cú sảy chân trước các ông lớn như Bayern Munich hay Leverkusen nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Ole Werner đã nhanh chóng tìm lại bản sắc bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Heidenheim ngay vòng đấu trước. Phong độ sân khách của Leipzig là cực kỳ đáng gờm khi họ giành tới 6 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận trong 10 chuyến hành quân xa nhà gần nhất. Với dàn nhân sự vượt trội và lối chơi tấn công đa dạng, Leipzig hoàn toàn đủ khả năng áp đặt thế trận ngay trên sân của đối phương.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất cũng đang đứng về phía đội khách. Mặc dù St. Pauli từng có giai đoạn gây khó khăn cho Leipzig tại Bundesliga 2, nhưng trong 3 lần chạm trán gần nhất ở các giải đấu chính thức từ năm 2024 đến nay, Leipzig đã thắng 2 và hòa 1. Đáng chú ý là chiến thắng 2-0 tại Bundesliga lượt đi và màn hủy diệt 4-2 tại Cúp Quốc gia Đức. Với phong độ trái ngược và đẳng cấp chênh lệch, chọn RB Leipzig thắng kèo châu Á là phương án tối ưu.

Chọn: RB Leipzig

Soi kèo tài xỉu St. Pauli vs RB Leipzig: 1.99*2.75*1.89

Thống kê cho thấy hàng công của St. Pauli đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi hiệu suất ghi bàn chưa tới 1 bàn/trận. Trong khi đó, RB Leipzig sở hữu hàng thủ thuộc top đầu giải đấu và thường chơi rất thực dụng khi đối đầu với các đội bóng cửa dưới. 5/6 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trong quá khứ thường kết thúc với tổng số bàn thắng dưới mốc 3 bàn. Trận lượt đi mùa này cũng đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. St. Pauli chắc chắn sẽ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu để tìm kiếm 1 điểm, điều này sẽ khiến trận đấu trở nên chặt chẽ và ít có cơ hội bùng nổ bàn thắng. Chuyên gia soi kèo Xôi Lạc TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 St. Pauli vs RB Leipzig: 1.89*-0.25*1.99

RB Leipzig thường có thói quen dâng cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực. Theo thống kê, trong 3/4 trận đấu gần đây, Leipzig đều có được bàn thắng ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ngược lại, St. Pauli thường xuyên phải chống đỡ vất vả và khó lòng duy trì sự tập trung trước những pha hãm thành liên tục từ đối thủ. Với sức ép nghẹt thở từ những phút đầu, khả năng đội khách vươn lên dẫn trước trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao là rất cao.

Chọn: RB Leipzig

Đội hình dự kiến St. Pauli vs RB Leipzig

Dự đoán tỷ số St. Pauli vs RB Leipzig

St. Pauli 0-2 RB Leipzig (Chọn RB Leipzig và Xỉu trận).