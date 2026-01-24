Nhận định soi kèo Portuguesa vs Guarani lúc 06h00 ngày 27/1/2026

Soi kèo Châu Á Portuguesa vs Guarani: 1.77*0.25*2.01

Lượt trận thứ 5 giải vô địch bang Sao Paulo của Brazil, Portuguesa sẽ tiếp đón Guarani trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Đây không phải điều khó thực hiện nếu đội chủ nhà chơi đúng với phong độ của mình.

Portuguesa chỉ đang đá tại Series D nhưng tại giải đấu bang Sau Paulo Paulista thì họ đứng thứ 8 mùa trước, vị trí không đến nội tệ. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Fábio Matias đã thắng 2 trận gần đây sau khi thua 2 trận đầu, vị trí thứ 6 hiện tại không đến nỗi tệ nhưng họ cần tiếp tục giành chiến thắng để có vị trí tốt hơn. Vậy nên họ cần chiến thắng trước Guarani ở vòng đấu thứ 5 này, đối thủ không mạnh nên nếu chơi đúng với phong độ thì không khó để Portuguesa có 3 điểm trọn vẹn.

Guarani không phải đội mạnh ở bang Sao Paulo, họ đứng thứ 10 mùa giải trước, vị trí không cao và họ muốn làm tốt hơn ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên việc mới có 5 điểm sau 4 trận chưa thể khiến HLV Matheus Costa hài lòng, họ muốn chơi tốt hơn ở vòng đấu thứ 5 này và muốn có chiến thắng. Nhưng với việc phải làm khách trên sân của Portuguesa không hề dễ chơi nên trận đấu được đánh giá rất khó khăn. Nhiều khả năng Guarani sẽ phải nhận thêm một thất bại nữa dù đã chơi đầy cố gắng.

Khi được đá sân nhà Portuguesa luôn thắng Guarani, họ thắng cả 3 trận gần nhất trước đối thủ. Con số thống kê này cộng với chất lượng đội hình nhỉnh hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về Portuguesa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Portuguesa chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Portuguesa

Soi kèo Tài xỉu Portuguesa vs Guarani: 1.81*2*1.97

Các trận đấu của Guarani mùa này không trận nào có nhiều hơn 2 bàn thắng, họ chơi phòng ngự rất ổn nên khả năng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng công chơi không xuất sắc của Portuguesa. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có ít bàn thắng được ghi, chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Portuguesa vs Guarani: 2.13*0.25*1.66

Trong 45 phút đầu tiên đội chủ nhà Portuguesa sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Guarani. Tuy nhiên hàng thủ chắc chắn của đội khách sẽ khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn và rất có thể hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Portuguesa chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Guarani thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến