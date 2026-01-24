Nhận định soi kèo Norwich vs Coventry lúc 03h00 ngày 27/1/2026

Soi kèo Châu Á Norwich vs Coventry: 1.92*-0.25*1.98

Vòng 29 Championship, Norwich sẽ tiếp Coventry trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để tạo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng. Đây không phải điều dễ thực hiện bởi đối thủ của họ đang đứng đầu bảng.

Norwich hiện tại không còn là đội bóng mạnh của Championship và không còn khả năng cạnh tranh cho chiếc vé thăng hạng nữa. Mùa trước họ chỉ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và mùa này tình hình còn đang tệ hơn khi thầy trò HLV Philippe Clement đứng thứ 20 khi mùa giải đã đi được 2/3 chặng đường. Nhờ 2 chiến thắng ở 2 vòng gần nhất, các cầu thủ Norwich đã thoát ra khỏi nhóm xuống hạng và họ muốn tiếp tục giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Tuy nhiên đối thủ của họ ở vòng 29 lại là đội đầu bảng Coventry nên mọi thứ rất khó khăn, nhiều khả năng Norwich sẽ không thể có điểm trận này.

Conventry rất quyết tâm giành vé thăng hạng mùa này sau khi đứng thứ 5 mùa giải trước, đội bóng của HLV Frank Lampard đang làm tốt điều đó khi đứng đầu bảng khi mùa giải đã đi được quá nửa. Khoảng cách điểm của họ với đội đứng sau là 6 điểm, khoảng cách khá an toàn nhưng các cầu thủ Coventry muốn tiếp tục giành chiến thắng để duy trì khoảng cách đó. Họ đặt mục tiêu giành 3 điểm khi đến làm khách trên sân của Norwich, nếu tiếp tục chơi tốt như 2 vòng đấu gần đây thì đó không phải điều khó thực hiện.

Thứ hạng của 2 đội cho thấy Coventry được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này. Cộng với đội khách đang chơi tốt trở lại và các cầu thủ có tinh thần quyết tâm cao thì nhiều khả năng họ sẽ là những người giành chiến thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Coventry chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Coventry

Soi kèo Tài xỉu Norwich vs Coventry: 1.88*2.75*2.00

Hàng công của Norwich chơi tốt ở 3 trận gần nhất khi ghi tới 12 bàn thắng, trong khi đó Coventry chơi tấn công cũng rất ổn ở các chiến thắng gần đây của họ. Đây là điều khiến trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Vậy nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Norwich vs Coventry: 2.20*0*1.73

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận cân bằng, cả Norwich và Coventry đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể với thế trận này thì cả 2 đội đều ghi được bàn, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến