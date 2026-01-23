Nhận định soi kèo Girona vs Getafe lúc 3h00 ngày 27/1/2026

Soi kèo Châu Á Girona vs Getafe: 0.95*-0.5*0.95

Cuộc đối đầu giữa Girona vs Getafe trong khuôn khổ vòng đấu tiếp theo của La Liga diễn ra trên sân Montilivi – nơi Girona luôn chơi rất khó chịu. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua trụ hạng, đặc biệt là Getafe khi họ vẫn đang nằm sát nhóm cầm đèn đỏ.

Girona hiện xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng với 24 điểm sau 20 vòng đấu. Thành tích của đội chủ nhà gồm 6 chiến thắng, 6 trận hòa và 8 thất bại, ghi 20 bàn nhưng đã để lọt lưới tới 34 bàn. Dù hàng thủ không thực sự chắc chắn, nhưng Girona lại có điểm tựa rất lớn từ sân nhà Montilivi, nơi họ thường chơi chủ động và sẵn sàng đẩy cao đội hình trước các đối thủ ngang cơ hoặc yếu hơn.

Phong độ gần đây của Girona là khá tích cực khi họ thắng 3/5 trận gần nhất, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tinh thần cũng như lối chơi. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Girona thường nhập cuộc tự tin, kiểm soát bóng nhiều và tận dụng tốt các tình huống cố định.

Ở chiều ngược lại, Getafe đang đứng thứ 16 với 21 điểm, chỉ hơn nhóm nguy hiểm một khoảng cách mong manh. Đội khách có thành tích 6 thắng, 3 hòa và 11 thua, ghi vỏn vẹn 15 bàn thắng, thuộc nhóm hàng công kém nhất giải. Lối chơi của Getafe thiên về phòng ngự số đông, đá thấp đội hình và chờ đợi sai lầm từ đối thủ.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Getafe nằm ở khả năng tấn công quá hạn chế, đặc biệt là khi phải thi đấu trên sân khách. Họ thường xuyên rơi vào thế bị động và rất khó ghi bàn nếu bị dẫn trước.

Với kèo Girona chấp -0.5, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Girona có lợi thế sân bãi, phong độ tốt hơn và hàng công đủ khả năng xuyên phá hàng thủ Getafe.

Chọn: Girona

Soi kèo Tài xỉu Girona vs Getafe: 1.03*1.5/2*0.87

Mức tài xỉu nhà cái đưa ra chỉ ở ngưỡng 1.75 bàn, cho thấy niềm tin lớn vào khả năng xuất hiện thế trận chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các con số thống kê, lựa chọn Tài vẫn có cơ sở.

Girona thủng lưới 34 bàn sau 20 trận, trung bình gần 1.7 bàn/trận, trong khi Getafe dù ghi ít bàn nhưng lại thường xuyên để lọt lưới khi đá sân khách. Các trận đấu của Girona trên sân Montilivi thường có thế trận khá cởi mở, đặc biệt khi họ gặp các đối thủ phòng ngự thấp.

Với tính chất trận đấu mà Girona buộc phải thắng để tạo khoảng cách an toàn, họ nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình từ sớm. Điều này có thể khiến hàng thủ để lộ khoảng trống cho Getafe phản công. Chỉ cần một bàn thắng sớm, thế trận sẽ rất dễ vượt mốc 2 bàn. Người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Girona vs Getafe: 1.23*-0/0.5*0.71

Getafe thường nhập cuộc rất thận trọng khi thi đấu xa nhà, ưu tiên giữ sạch lưới trong hiệp 1. Girona dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng không quá vội vàng, họ thường kiểm soát bóng và tìm kiếm cơ hội từ từ. Thống kê cho thấy hiệp 1 trong các trận có Getafe góp mặt thường khan hiếm bàn thắng. Vì vậy, khả năng cao 45 phút đầu sẽ diễn ra giằng co và ít bàn thắng.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến

Girona: Updating

Getafe: Updating