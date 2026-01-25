Nhận định soi kèo Fiorentina vs Como lúc 03h00 ngày 28/1/2026

Soi kèo châu Á Fiorentina vs Como: 1.76*-0.25*2.08

Fiorentina bước vào vòng 1/8 Coppa Italia với mục tiêu cứu vãn một mùa giải tồi tệ. Tại đấu trường cúp Quốc gia, “The Viola” luôn là một đối thủ đáng gờm với truyền thống tiến sâu, tuy nhiên phong độ hiện tại lại đang phản bội họ. Vị trí thứ 18 tại Serie A cho thấy sự khủng hoảng trầm trọng về lối chơi và tinh thần. Phong độ gần đây của đội chủ sân Artemio Franchi rất nghèo nàn khi vừa để thua Cagliari 1-2 ngay trước thềm trận đấu này. Hàng thủ của HLV Palladino đang trở thành “tử huyệt” khi liên tục để lọt lưới ở những thời điểm quyết định.

Đáng chú ý là Como đang sở hữu phong độ sân khách cực kỳ ấn tượng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp xa nhà, ghi đều đặn 3 bàn mỗi trận.

Trong khi đó, Como đang xem Coppa Italia là cơ hội để khẳng định vị thế của một thế lực mới tại bóng đá Ý. Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng giải quốc nội, đội bóng của HLV Cesc Fabregas đang có sự tự tin cực lớn. Phong độ gần đây của Como là vô cùng hủy diệt với 2 chiến thắng liên tiếp ghi tới 9 bàn và không để thủng lưới bàn nào trước Torino (6-0) và Lazio (3-0). Sự hưng phấn và tính ổn định trong lối chơi giúp Como không hề e ngại việc phải làm khách tại Florence.

Xét về phong độ sân nhà, Fiorentina chỉ thắng được 3/10 trận gần nhất tại “thánh địa” của mình, một con số không đủ để làm điểm tựa tại vòng knock-out.

Lịch sử đối đầu trong 3 trận gần nhất cũng đang gọi tên Como với 2 chiến thắng. Với mức kèo chấp nhẹ -0.25, Fiorentina dù có ưu thế sân bãi nhưng rõ ràng Como mới là đội bóng nắm giữ chìa khóa chiến thắng nhờ bản sắc và phong độ vượt trội. Chuyên gia soi kèo Xoi lacz TV tin tưởng Como sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Como

Soi kèo tài xỉu Fiorentina vs Como: 1.79*2.25*2.03

Dù Como đang có hàng công thăng hoa, nhưng tính chất của vòng 1/8 Coppa Italia – nơi chỉ một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá bằng việc bị loại – sẽ khiến trận đấu diễn ra thận trọng hơn. Fiorentina chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để hạn chế sức mạnh của dàn sao bên phía Como. Thực tế, các trận đấu cúp gần đây của Fiorentina thường có xu hướng ít bàn thắng do tâm lý ưu tiên sự an toàn. Trong khi đó, hàng thủ Como đã giữ sạch lưới 4/6 trận gần nhất, cho thấy họ không chỉ biết tấn công mà còn rất giỏi trong việc phong tỏa đối phương. Mức tỷ lệ 2.25 thiên về một kịch bản giằng co và ít bàn thắng được ghi.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Fiorentina vs Como: 2.05*0*1.79

Trong những trận đấu loại trực tiếp, hiệp 1 thường là quãng thời gian hai đội thăm dò nhau. Tuy nhiên, với thói quen nhập cuộc chủ động (ghi bàn dẫn trước trong 6/7 trận gần đây), Como nhiều khả năng sẽ là đội tạo ra sức ép trước. Fiorentina thường bắt nhịp trận đấu khá chậm và dễ bị lúng túng khi đối phương chơi pressing tầm cao. Khả năng Como có được lợi thế sớm hoặc ít nhất là giữ thế trận áp đảo trong 45 phút đầu tiên là rất cao. Với kèo hòa được thua, đội khách là phương án an toàn hơn.

Chọn: Como

Đội hình dự kiến Fiorentina vs Como

Dự đoán tỷ số Fiorentina vs Como

Fiorentina 0-1 Como (Chọn Como và Xỉu trận).