Nhận định soi kèo Everton vs Leeds lúc 3h00 ngày 27/1/2026

Soi kèo Châu Á Everton vs Leeds: 0.95*0*0.95

Cuộc đối đầu giữa Everton vs Leeds United tại vòng 23 Ngoại hạng Anh mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Cả hai đội đều đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và rất cần điểm số để cải thiện vị trí. Với lợi thế sân nhà Hill Dickinson Stadium, Everton được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Leeds luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu năng lượng.

Everton hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 32 điểm sau 22 vòng đấu. Thành tích của đội chủ nhà là 9 chiến thắng, 5 trận hòa và 8 thất bại. Họ ghi được 24 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 25 bàn, cho thấy sự thiếu ổn định nơi hàng thủ.

Phong độ gần đây của Everton khá thất thường, xen kẽ giữa những chiến thắng quan trọng và các trận đấu gây thất vọng. Tuy nhiên, điểm tích cực là Everton chơi tốt hơn khi được thi đấu trên sân nhà. Lối chơi của họ thiên về sự chắc chắn, ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến và tận dụng các tình huống cố định.

Trước đối thủ trực tiếp như Leeds, Everton chắc chắn sẽ nhập cuộc với mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm cầm đèn đỏ.

Leeds United đang đứng thứ 16 với 25 điểm sau 22 vòng đấu. Đội khách có 6 chiến thắng, 7 trận hòa và 9 thất bại, ghi được 30 bàn thắng nhưng để lọt lưới tới 37 bàn – một trong những hàng thủ kém nhất giải.

Leeds vẫn trung thành với lối chơi tốc độ cao, pressing mạnh và không ngại đôi công. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự khiến họ thường xuyên đánh rơi lợi thế, đặc biệt là trong những trận đấu trên sân khách. Phong độ gần đây của Leeds không mấy khả quan khi họ thường xuyên phải nhận bàn thua sớm và gặp khó trong việc lật ngược thế trận. Làm khách trên sân Hill Dickinson Stadium sẽ là thử thách không nhỏ với Leeds ở thời điểm này.

Nhà cái đưa ra mức kèo đồng banh (0) cho thấy sự cân bằng nhất định giữa hai đội. Everton có lợi thế sân nhà và sự ổn định hơn, trong khi Leeds lại sở hữu hàng công giàu tốc độ và khả năng gây đột biến.

Với kèo hòa được thua, lựa chọn Everton mang tính an toàn hơn khi họ có nhiều lợi thế về mặt sân bãi và kinh nghiệm trong những trận cầu áp lực. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, Everton hoàn toàn có thể giành chiến thắng tối thiểu.

Chọn: Everton

Soi kèo Tài xỉu Everton vs Leeds: 1.03*2/2.5*0.87

Mức tài xỉu được niêm yết là 2.25/2.5 bàn. Leeds thường xuyên góp mặt trong những trận đấu có nhiều bàn thắng do hàng thủ lỏng lẻo, trong khi Everton cũng không quá chắc chắn ở tuyến dưới. Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhiều khả năng vẫn sẽ chơi thận trọng trong hiệp 1, nhưng thế trận có thể cởi mở hơn sau giờ nghỉ nếu xuất hiện bàn thắng sớm. Với lợi thế sân nhà cùng lối chơi thực dụng, Everton được dự đoán sẽ giành chiến thắng sát nút trước Leeds người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Everton vs Leeds: 1.23*0*0.71

Everton thường nhập cuộc khá chậm và ưu tiên sự an toàn, trong khi Leeds cũng không muốn mạo hiểm quá sớm khi thi đấu xa nhà. Hiệp 1 nhiều khả năng diễn ra với thế trận giằng co.

Chọn: Xỉu hiệp 1

