Nhận định soi kèo Emmen vs Cambuur lúc 02h00 ngày 28/1/2026

Soi kèo Châu Á Emmen vs Cambuur: 1.98*-0.25*1.86

Vòng 23 giải hạng 2 Hà Lan, Emmen sẽ tiếp Cambuur trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tích cực. Nhưng trước đối thủ mạnh hơn và đang chơi tốt thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Emmen không phải đội mạnh của giải hạng 2 Hà Lan, họ đứng thứ 8 mùa giải trước. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Menno van Dam còn đang chơi tệ hơn khi họ vừa để thua 2 trận liền và tụt xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng. Nếu không chơi tốt hơn thì Emmen sẽ còn tụt xuống vị trí thấp hơn nữa nên họ cần một trận đấu tốt ở vòng đấu thứ 23 này. Tuy nhiên với việc phải đối đầu với đội bóng trong nhóm đầu bảng là Cambuur thì mọi thứ được dự đoán rất khó khăn, nhiều khả năng Emmen sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Cambuur chơi tốt mùa giải trước và đứng thứ 3, đây là vị trí rất ổn nhưng vẫn chưa đủ để giành vé thăng hạng. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Henk de Jong muốn làm tốt hơn thế, họ đang làm được điều đó thì đứng thứ 2 ở thời điểm mùa giải đã đi được hơn 1 nửa chặng đường. Điều các cầu thủ Cambuur cần làm ở giai đoạn sắp tới là tiếp tục giành chiến thắng để giữ vị trí hiện tại của mình. Đến làm khách trên sân của Emmen không phải trận đấu quá khó khăn, nhiều khả năng Cambuur sẽ chơi áp đảo và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Cambuur đang có phong độ tốt hơn Emmen nhiều (thắng 4 vòng gần nhất so với thắng 1, thua 3). Cộng với chất lượng đội hình tốt hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội khách. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Cambuur chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Cambuur

Soi kèo Tài xỉu Emmen vs Cambuur: 1.89*3*1.93

Emmen chơi phòng ngự rất tệ ở các trận gần đây khi thủng lưới 8 bàn ở 2 trận gần nhất của mình, trong bối cảnh hàng công Cambuur đang chơi tốt thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội chủ nhà lại để thủng lưới nhiều trận này và trận đấu sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Emmen vs Cambuur: 1.73*-0.25*2.12

Trong 45 phút đầu tiên đội khách Cambuur sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía đội chủ nhà Emmen và rất có thể sẽ ghi được bàn mở tỉ số, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Cambuur chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến