Nhận định soi kèo Cucuta vs Bucaramanga lúc 04h00 ngày 28/1/2026

Soi kèo Châu Á Cucuta vs Bucaramanga: 1.88*0*1.96

Giải vô địch quốc gia Colombia Apertura, Cucuta sẽ tiếp Bucaramanga trên sân nhà với mục tiêu giành điểm số đầu tiên. Đây không phải điều dễ thực hiện bởi đội khách được đánh giá cao hơn họ.

Cucuta là đội bóng mới thăng hạng mùa giải này, rõ ràng đội bóng của HLV Nelson Flórez không phải đội bóng mạnh của giải vô địch Colombia và họ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng mùa giải này. Mục tiêu đó được dự đoán không hề dễ dàng khi Cucuta để thua cả 2 vòng đầu tiên của Apertura, họ cần tích lũy điểm số qua từng vòng đấu nên cần một kết quả có lợi ở trận đấu thứ 3 của mình. Tuy nhiên trước Bucaramanga được đánh giá cao hơn thì mọi thứ được dự đoán rất khó khăn, nhiều khả năng Cucuta sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Bucaramanga đứng thứ 7 ở mùa giải trước, vị trí cho thấy họ không phải đội bóng yếu của Colombia. Tại Apertura năm nay các cầu thủ của HLV Leonel Álvarez muốn làm tốt hơn, họ khởi đầu mùa giải rất ổn bằng một chiến thắng và Bucaramanga muốn tiếp tục có được điều này ở trận đấu thứ 2 của mình. Chuyến làm khách trên sân của đội bóng mới thăng hạng Cucuta là cơ hội tốt để họ làm điều đó, đây không phải trận đấu quá khó khăn, nhiều khả năng Bucaramanga sẽ chơi tốt trận này và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Bucaramanga thắng Cucuta trong cả 2 lần gặp nhau gần nhất, con số thống kê áp đảo. Vị trí của 2 đội cho thấy đội khách được đánh giá cao hơn, phong độ của họ những trận gần nhất cũng tốt hơn nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về Bucaramanga. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho các cầu thủ khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Bucaramanga

Soi kèo Tài xỉu Cucuta vs Bucaramanga: 1.77*2*2.02

4 trận đối đầu gần nhất giữa Cucucata và Bucaramanga không trận nào có nhiều hơn 2 bàn thắng, 2 chiến thắng gần nhất của đội khách trước đội chủ nhà đều có tỉ số 1-0, rõ ràng các trận đều có ít bàn thắng được ghi nên nhiều khả năng trận đấu tới cũng vậy. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2 thì người chơi trên Xoilac TV vẫn nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Cucuta vs Bucaramanga: 1.89*0*1.95

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tốt hơn dành cho đội khách Bucaramanga, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn về phía khung thành chủ nhà Cucuta nhưng rất có thể chưa thể chọc thủng lưới đối thủ, qua đó chấp nhận bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi. Vậy nên với kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến