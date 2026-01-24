Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Jesus và Gyokeres sẽ giúp Arsenal cực kỳ bùng nổ

  18:23 - 24/01/2026

Màn trình diễn hiệu quả của Gabriel Jesus cùng khoảnh khắc lóe sáng từ Viktor Gyökeres đã giúp Arsenal giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Inter Milan tại Champions League.

Jesus – Gyokeres bùng nổ, Arsenal khuất phục Inter ngay tại San Siro

Theo nguồn tin của Xoilacz, Arsenal đối đầu Inter Milan trong khuôn khổ vòng phân hạng UEFA Champions League. Đúng với kỳ vọng, trận đại chiến đã diễn ra với nhịp độ cao và nhiều tình huống đáng chú ý ngay từ những phút đầu.

Dù HLV Mikel Arteta xoay tua đội hình với hàng loạt thay đổi, Arsenal vẫn nhập cuộc chủ động. Đội khách sớm kiểm soát tuyến giữa, liên tục gây áp lực bằng tốc độ và khả năng pressing tầm cao.

Ưu thế nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút thứ 10. Sau pha dứt điểm chưa thật sự trọn vẹn của Jurrien Timber, bóng bật ra đúng vị trí của Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil phản xạ cực nhanh, dứt điểm gọn gàng hạ thủ môn Yann Sommer để mở tỷ số cho Arsenal.

Bàn thua buộc Inter phải đẩy cao đội hình. Đại diện Serie A dần giành lại thế trận và tạo ra sức ép đáng kể. Phút 18, từ tình huống lộn xộn sau pha xâm nhập của Marcus Thuram, bóng bật ra tuyến hai để Petar Sučić tung cú sút xa uy lực, gỡ hòa 1-1 trong sự bất lực của David Raya.

Sau bàn gỡ, trận đấu trở nên cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Inter suýt vượt lên ở phút 27 nhưng Thuram lại bỏ lỡ cơ hội đối mặt đáng tiếc.

Sự phung phí ấy nhanh chóng khiến đội chủ nhà trả giá. Phút 31, từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Leandro Trossard đánh đầu chiến thuật để Gabriel Jesus băng vào dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảng thời gian cuối hiệp một chứng kiến Inter gia tăng sức ép mạnh mẽ. Tuy nhiên, David Raya liên tiếp tỏa sáng với những pha cứu thua xuất sắc, giúp Arsenal giữ vững lợi thế khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Inter tiếp tục dâng cao tìm bàn gỡ. Arsenal có đôi chút chệch choạc nhưng nhanh chóng lấy lại thế cân bằng. Những pha phối hợp tốc độ cao của đội khách khiến hàng thủ Inter liên tục bị đặt vào trạng thái báo động.

HLV Arteta lần lượt tung Declan Rice và Ben White vào sân nhằm gia cố tuyến dưới. Đến phút 75, Gabriel Jesus được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Viktor Gyökeres.

Sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả. Phút 84, Gyökeres tung cú cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm hóc khiến Sommer hoàn toàn bó tay, ấn định chiến thắng 3-1 cho Arsenal.

Kết quả này giúp Arsenal duy trì mạch toàn thắng sau 7 lượt đấu tại Champions League mùa này. Một màn trình diễn cho thấy chiều sâu đội hình, sự hiệu quả trên hàng công và bản lĩnh ngày càng rõ nét của thầy trò Mikel Arteta ở sân chơi châu Âu.

