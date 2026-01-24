Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Here we go! Arsenal gửi Ethan Nwaneri sang Marseille tích lũy kinh nghiệm

Here we go! Arsenal gửi Ethan Nwaneri sang Marseille tích lũy kinh nghiệm

  18:26 - 24/01/2026

Ethan Nwaneri sẽ tạm rời Arsenal để khoác áo Marseille theo dạng cho mượn, trong một thương vụ được xem là bước đi chiến lược cho tương lai của sao trẻ người Anh.

Như Xoilac TV đã đưa tin, thông tin này đã được ký giả chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano xác nhận bằng tuyên bố quen thuộc “here we go”. Theo đó, Arsenal đạt thỏa thuận để tiền vệ sinh năm 2007 gia nhập Olympique Marseille theo dạng cho mượn đến hết tháng 6.

Bản hợp đồng không bao gồm điều khoản mua đứt. Marseille sẽ chi trả toàn bộ lương cho Nwaneri, đồng thời thanh toán khoản phí mượn có thể lên tới khoảng 4 triệu euro, tùy thuộc vào số lần ra sân của cầu thủ này trong mùa giải.

Quyết định để Nwaneri rời Emirates mang tính toán dài hạn từ phía Arsenal. Đội bóng thành London vẫn xem tiền vệ 18 tuổi là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển đến năm 2030 và hoàn toàn không có ý định bán đứt.

Theo nguồn tin thân cận, thương vụ được thống nhất sau những cuộc trao đổi trực tiếp giữa HLV Mikel Arteta và người đồng nghiệp bên phía Marseille là Roberto De Zerbi. Arsenal tin rằng môi trường tại Velodrome sẽ mang lại giá trị phát triển cao hơn cho Nwaneri.

Yếu tố then chốt nằm ở triết lý bóng đá. Marseille dưới thời De Zerbi theo đuổi lối chơi tấn công kiểm soát, phù hợp với mẫu tiền vệ sáng tạo như Nwaneri. Bên cạnh đó, cơ hội thi đấu tại Champions League cũng được xem là lợi thế lớn so với việc ngồi dự bị tại Premier League.

Trên thực tế, quãng thời gian vừa qua của Nwaneri tại Arsenal không thực sự suôn sẻ. Mùa này, anh chỉ có 4 lần đá chính và gần như biến mất khỏi đội hình kể từ đầu tháng 11. Sự cạnh tranh ở tuyến giữa ngày càng khốc liệt khiến cơ hội ra sân bị thu hẹp đáng kể.

Sự xuất hiện của những tân binh giàu kinh nghiệm như Noni Madueke hay Eberechi Eze càng khiến con đường chen chân vào đội hình chính của Nwaneri trở nên khó khăn hơn tại Emirates.

Dù nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng Premier League như Crystal Palace hay Bournemouth, cầu thủ thuộc đội U21 Anh vẫn quyết định chọn Marseille. Anh tin rằng môi trường mới tại Ligue 1 sẽ giúp bản thân trưởng thành nhanh hơn về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Về phía Marseille, đội bóng nước Pháp đang tích cực tìm kiếm một “số 10” có khả năng sáng tạo và kết nối lối chơi. Nwaneri được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho hàng công trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Ban đầu, Arsenal không thực sự muốn để “viên ngọc quý” rời đội giữa cuộc đua danh hiệu. Tuy nhiên, ban huấn luyện cuối cùng vẫn đặt lợi ích phát triển lâu dài của cầu thủ lên hàng đầu.

Việc được thi đấu thường xuyên tại Ligue 1, dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi, được xem là bước đệm quan trọng để Ethan Nwaneri trở lại Arsenal trong tương lai với một phiên bản hoàn thiện và sẵn sàng hơn cho những thử thách lớn.

